Брижитт Макрон получила обязанности, но без статуса "первой леди"

Супруга президента Франции Брижитт Макрон официально получила круг обязанностей в этом качестве, но не получила статуса первой леди и отдельного финансирования. Елисейский дворец впервые опубликовал «хартию», в которой указаны обязанности супруги президента. Финансироваться ее работа будет из бюджета, выделяемого на работу президента. Отдельный штат подчиненных ей не положен.

Читайте такжеЖена президента Франции не станет первой ледиИз перечня следует, что супруг/супруга президента Франции обязаны сопровождать президента на саммиты и международные встречи. Он или она обязаны отвечать на ходатайства граждан Франции и других государств в его или ее адрес. Он или она будут нести ответственность за проведение официальных приемов в Елисейском дворце. Наконец, он или она должны покровительствовать или непосредственно участвовать в культурных, социальных или благотворительных проектах, которые способствуют продвижению образа Франции за рубежом.

Получать какие-либо деньги только за то, что Брижитт Макрон является женой президента, она не будет. Выделять деньги на ее представительские расходы ей не будут. У нее будет два советника, один будет руководить ее аппаратом, второй - обеспечивать работу аппарата, также ей предоставят секретариат и охрану - из президентских охранников.

Все средства, которые уйдут на ее работу, будут раскрываться. Раз в месяц Елисейский дворец будет публиковать отчет о ее работе. На прошлой неделе в интервью Elle Брижитт Макрон сказала, что ей важно, чтобы все четко прояснилось.