Представителя Украины принял Сапармурат Ниязов

Первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Вадим ЧУПРУН заявляет, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Туркменистаном в газовой сфере. Об этом В.ЧУПРУН заявил накануне в ходе встречи в Ашхабаде с президентом Туркменистана Сапармуратом НИЯЗОВЫМ.

Как передает Turkmenistan.ru, в ходе встречи собеседники затронули ряд тем, представляющих взаимные межгосударственные интересы, подчеркнув, что Туркменистан является одним из тех государств, от которых зависит баланс энергоснабжения Украины.

В.ЧУПРУН от имени руководства страны выразил благодарность С.НИЯЗОВУ за постоянное внимание к вопросам развития туркмено-украинского диалога и выразил надежду, что взаимодействие будет успешно продолжено и в дальнейшем.

По завершении встречи с главой Туркменистана В.ЧУПРУН заявил, что стороны обсудили возможные направления и дальнейшие перспективы сотрудничества, прежде всего - в топливно-энергетической сфере, и позитивно оценили возможности дальнейшего укрепления и расширения двусторонних отношений.

Напомним, что ранее В.ЧУПРУН на протяжении 10 лет занимал пост посла Украины в Туркменистане.

Справка УНИАН. Туркменистан является крупнейшим поставщиком газа в Украину. В 2007 году Украина планирует получить от 55 до 62 млрд. кубометров газа среднеазиатского происхождения, в т.ч. туркменского.