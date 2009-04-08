Молдавские пожарные приехали тушить парламент только после звонка из ЕС?

В среду утром в центре Кишинева сохранялась спокойная ситуация, сообщает молдавское информационное агентство «ИНФОТАГ».

За ночь центральной площади Кишинева убрана от булыжников, осколков стекла, бутылок и другого мусора, который оставили участники акции протеста во вторник.

Минувшей ночью, после того как участники акции протеста стали расходиться, полиция взяла под контроль здание парламента и резиденцию Президента, которые днем были разгромлены манифестантами.

В здании парламента несколько часов полыхал пожар, протестующие выбросили с окон мебель и инвентарь. При этом, пожарные долго не приступали к тушению пожара, хотя могли это сделать. По непроверенной информации, пожарные прибыли только после того как представители Евросоюза обратились в правительство по этому поводу, увидев пожар в прямом эфире телевидения.

Также «ИНФОТАГ» сообщает, что, по непроверенным данным, ночью полиция арестовала нескольких манифестантов, которые участвовали в разгроме здания парламента, грабеже киосков и торговых палаток.

Ночью полиция взял под контроль все государственные учреждения.

Здание президентской администрации и парламента приведены в полную негодность, разбиты окна, двери и мебель. Кроме того, здание парламента значительно пострадало от пожара. Несмотря на это, полицейские взяли под охрану и эти здания. Они охраняют вход в здания, а также охрана выставлена по всему периметру.

Организаторы акции, которые накануне утром провели пресс-конференцию и говорили о подготовке акции, в среду отрицают свою причастность к организации акции и не хотят разговаривать с журналистами на эту тему.

«Акция вышла из-под управления, мы полностью отошли от нее. Мы хотели организовать мирную акцию протеста, но она перешла в вакханалию. Это не наши люди, мы вчера ушли с площади и более к этому не причастны», - заявил в интервью «ИНФОТАГ» один из членов инициативного комитета «Я – антикоммунист».

В среду Министерство просвещения предписало всем учебным заведениям Кишинева не допустить участия студентов и лицеистов в акции протеста. Директора учебных заведений несут личную ответственность за своих подопечных во время учебного процесса. По этой причине в среду все учащиеся и студенты должны находиться в учебных заведениях с утра до 15 часов. Некоторые школы и лицеи в этой ситуации решили объявить день 8 апреля нерабочим. Они предупредили об этом родителей и возложили на них ответственность за своих детей.

По данным агентства, в 10.30 на площади перед зданием правительства было не больше нескольких сотен людей, которые мирно обсуждали вчерашние события.