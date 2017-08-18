В Пентагоне предостерегли Пхеньян от военных действий

Северной Корее следует рассчитывать на "серьезные военные последствия" в случае начатых им военных действий. С таким предостережением выступил вечером четверга, 17 августа, министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции после встречи с японским коллегой Ицунори Онодера, как сообщает "DW".

В двусторонней встрече, которая состоялась в Вашингтоне, также принимали участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Японии Таро Коно.

По словам Мэттиса, США "тесно сотрудничать" со своими союзниками в случае ответа на удар со стороны КНДР. Так же на двусторонней встрече США и Япония согласовали дальнейшую реакцию на северокорейскую угрозу. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "провокации" со стороны Пхеньяна в виде дальнейших ракетных испытаний "неприемлемы" и их следует прекратить, передает информагентство dpa.

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Руководитель Госдепартамента также заверил, что США и впредь будут оказывать вместе со своими союзниками политическое и экономическое давление на Северную Корею, чтобы заставить последнюю отказаться от развития ракетной программы. "Мы все стремимся к полной и необратимой денуклеаризации региона", - приводит слова Тиллерсона dpa.

Руководитель американского дипломатического ведомства также дал понять, что каждый дипломатический шаг в отношении Северной Кореи следует застраховать каким-то военным вариантом.

Ранее советник президента Дональда Трампа Стив Беннон исключил военный сценарий решения конфликта на Корейском полуострове из-за значительного вероятного количество жертв среди граждан Южной Кореи.