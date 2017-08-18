Власти Каталонии объявили траур после теракта в Барселоне

Власти испанского региона Каталония объявили траур в связи с терактом в Барселоне. Завтра в городе должна пройти минута молчания, сообщает РБК со сылкой на La Vanguardia.

Мэр Барселоны Ада Колау в своем Twitter призвала всех горожан завтра, 18 августа, в полдень, провести минуту молчания в память о жертвах атаки террористов.

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Как сообщает El Pais, руководство муниципального транспорта отменило плату за проезд в метро и на автобусах в связи с чрезвычайной ситуацией. По словам чиновников, в связи с тяжелым состоянием некоторых пострадавших, число жертв теракта может увеличиться.

По последним данным, в теракте в центре Барселоны погибли 13 человек, более 80 пострадали, 15 из нимх находятся в тяжелом состоянии. Микроавтобус, за рулем которого сидел террорист, свернул с проезжей части и врезался в прохожих на бульваре. Власти объявили о задержании водителя микроавтобуса. Его сообщник был ликвидирован в перестрелке с полицией.