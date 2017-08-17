Недалеко от места теракта в Барселоне машина протаранила полицейских, началась стрельба - СМИ

В Барселоне, недалеко от места теракта, машина протаранила полицейскую машину. Об этом сообщает общественная телекомпания TVE.

Это произошло после того, как машина не остановилась на контрольно-пропускном пункте на улице Ла Диагональ, недалеко от Лас-Рамблас, где произошел теракт, передает ТСН.

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Из белого Ford Focus вышли люди и выстрелили в полицейских, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадали, по данным полиции, 32 человека. Официально сообщается об одном погибшем; по данным СМИ, жертв может быть 13.