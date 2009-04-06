Землетрясение в Италии: число погибших растет ежечасно

В центральной части Италии, регионе Абруццо в ночь на понедельник и утром произошло мощное землетрясение. По данным итальянских сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала 6,3 балла по шкале Рихтера. В результате землетрясения есть разрушения, а число погибших растет. По последним данным, погибли более 50 человек. Среди них есть дети.

Ранее сообщалось о 40 жертвах, среди которых пятеро - дети.

По данным итальянских СМИ, под обломками высшей школы находятся семеро детей. Очевидцы сообщили, что завалы приходится разбирать вручную: доступ техники ограничен из-за завалов. В спасении погребенных под развалинами людей участвует армия.

Из-под завалов раздаются крики раненных. Сотни людей считаются пропавшими без вести.

Власти опасаются, что число жертв возрастет. За пострадавших в результате землетрясения молится Папа Римский.

Не менее 100 тыс. жителей районов, пострадавших от землетрясения в Италии, пришлось покинуть свои дома, 50 тыс. из них остались без крова. Такие данные приводит в понедельник Служба гражданской обороны Италии.

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