В США расстреляли трех человек во время автогонок
08:42, 14 августа 2017Мир
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Подозреваемого в стрельбе не арестовали.
Два человека скончались на месте происшествия / скриншот
В США в штате Висконсин во время автогонок были расстреляны три человека. Об этом сообщает Time.
Издание отмечает, что по словам шерифа округа Кеноша в штате Висконсин трое людей были расстреляны неподалеку от автомата с продуктами питания. Подозреваемого не арештовали.
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Двое человека скончались на месте происшествия, а третий – по дороге в больницу.
По оценкам шерифа, более 5 000 человек находились на трассе во время автогонок, известных как Larry's Fun Fest.
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