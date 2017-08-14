В США расстреляли трех человек во время автогонок

В США в штате Висконсин во время автогонок были расстреляны три человека. Об этом сообщает Time.

Издание отмечает, что по словам шерифа округа Кеноша в штате Висконсин трое людей были расстреляны неподалеку от автомата с продуктами питания. Подозреваемого не арештовали.

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Двое человека скончались на месте происшествия, а третий – по дороге в больницу.

По оценкам шерифа, более 5 000 человек находились на трассе во время автогонок, известных как Larry's Fun Fest.