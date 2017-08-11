В атаках на GPS судов в Черном море возможен "российский след" - СМИ

Сообщения о проблемах со спутниковой навигацией на Черном море наводят на мысль, что Россия, возможно, испытывает новую систему "спуфинга" GPS.

"Возможно, это первый намек на существование новой формы электронного оружия, которая станет доступна всем - от стран-изгоев до мелких преступников", - пишет журналист Дэвид Хемблинг в статье New Scientist, которую передает InoPressa.

22 июня Управление США по делам торгового флота получило сообщение: капитан судна вблизи Новороссийска обнаружил, что GPS неверно установил его местоположение: он якобы находился на суше, в аэропорту Геленджика. Удостоверившись, что само оборудование работает нормально, капитан связался с соседними судами и обнаружил: сигналы службы аэронавигационной информации указывали, что все они находятся в том же аэропорту. "Это коснулось, как минимум, 20 судов", - пишет издание.

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Автор отмечает: "Хотя инцидент пока не подтвержден, эксперты полагают, что это первый зафиксированный случай манипуляций с GPS - спуфинг-атаки, о которой давно предостерегают, но в "природе" она дотоле не наблюдалась".

В данном случае спуфинг - это фальшивый сигнал с наземной станции, который вводит в заблуждение спутниковый приемник.

В 2013 году Тодд Хамфриз (Техасский университет) продемонстрировал, как GPS-спуфинг может сбить с курса яхту с новейшим оборудованием. "Работа приемника во время инцидента на Черном море во многом походила на то, что было во время контролируемых атак, осуществлявшихся моей командой", - говорит Хамфриз.

"По мнению Хамфриза, дело в том, что Россия экспериментирует с новой формой электронного оружия. В прошлом году GPS-спуфинг хаотически нарушал работу приемников в приложениях для смартфонов в центре Москвы", - пишет автор. "Фальшивый сигнал, который, похоже, концентрируется вокруг Кремля, "перебрасывает" всех, кто оказывается неподалеку, за 32 км в аэропорт Внуково. Вероятно, это делается в целях обороны: многие управляемые бомбы, ракеты и беспилотники НАТО руководствуются GPS-навигацией, а успешный спуфинг не даст им поразить цели", - говорится в статье.

Дэвид Ласт, экс-президент Королевского института навигации (Великобритания), "говорит, что инцидент на Черном море наводит на мысли о существовании нового устройства, которое способно спровоцировать широкие сбои, например, если его применить в продолжающемся споре с Украиной", пишет издание.

Cпуфинг-атака - ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путем фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества.