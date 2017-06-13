Отношения между США и РФ находятся на рекордно низком уровне - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой становятся все хуже, но американская администрация все еще пытается их стабилизировать.

Об этом он сказал 13 июня в Сенате Соединенных Штатов, передает Радио Свобода.

Отмечается, что заявление прозвучало в то время, когда Конгресс США активизировал усилия по закреплению действующих санкций и введению новых за возможное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, действия Москвы в Сирии и Украине и из-за других вопросов.

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На заседании комитета по иностранным делам Сената, где рассматривался бюджет Госдепартамента на 2018 год, сенаторы спрашивали Тиллерсона относительно приоритетов США в отношениях с Россией, а также с Китаем, Северной Кореей и Сирией.

На вопрос относительно Москвы Тиллерсон ответил сенаторам, что двусторонние отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. В то же время он уклонился от вопроса, будет ли поддерживать он новые санкции, или Белый дом пытается ветировать такие решения законодателей.

«Мы хотели бы гибкости, чтобы включить потепление в отношении России. У нас есть несколько каналов, где мы начинаем говорить, и я не хотел бы закрыть эти каналы совсем», - сказал Тиллерсон.

Соединенные Штаты в несколько этапов, начиная с 2014 года, ввели против России санкции - сначала из-за аннексии Крыма, затем – из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе. Россия надеялась, что приход к власти в Вашингтоне президента Дональда Трампа поможет в сокращении или даже отмене этих санкций.

Агентство Bloomberg сегодня сообщило, что осуществленная российскими хакерами атака на выборы в США в 2016 году была более масштабной, чем считалось ранее. Она включала вмешательства в базы данных и системы программного обеспечения в 39 штатах, вдвое больше предыдущих сообщений, указывает Bloomberg со ссылкой на трех человек, непосредственно знакомых со следствием по этому делу.