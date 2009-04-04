Турция провалила выборы генсека НАТО

Выборы нового генерального секретаря НАТО не состоялись, так как премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал серьезное сомнение в уместности избрания на этот пост своего датского коллеги Андерса Фога Расмуссена, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-би-си.

Турецкий премьер заявил, что его не устраивает имидж, который А.Ф.Расмуссен имеет в мусульманской среде. Речь идет об истории с публикацией в датской газете карикатур на пророка Мухаммеда в 2006 г., после которой по всему мусульманскому миру прошла волна протестов.

Турецкий премьер предложил своим коллегам из Североатлантического блока подыскать другую кандидатуру на пост генсека. В результате обсуждение вопроса о новом лидере решено было отложить.

Ранее на саммите Североатлантического альянса, который проходит в Баден-Бадене, кандидатуру А.Ф.Расмуссена поддержали делегации нескольких европейских стран и США.

Среди других кандидатов на пост генерального секретаря НАТО ранее назывались министр иностранных дел Польши Радек Сикорский и министр обороны Канады Питер Маккей.