Опиоидный кризис: Трамп объявит в США чрезвычайную ситуацию из-за эпидемии передозировки людей медикаментами

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит национальную чрезвычайную ситуацию из-за "опиоидного кризиса", сообщает ABC News.

Трамп также заявил, что власть приложит все усилия для борьбы с эпидемией.

"Опиоидный кризис - это чрезвычайная ситуация, и я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация в стране. Мы планируем потратить много времени и усилия и большие деньги на опиоидный кризис», - сказал Трамп, добавив, что в ближайшее время будет оформлять соответствующий документ.

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Издание сообщает, что около 142 смертей от передозировки наркотиками равноценные числу погибших «11 сентября» каждые три недели.

Опиоиды - медикаменты, которые применяются в врачебной практике как сильнодействующие обезболивающие. Эффект от них приравнивается к препаратам с употреблением опиума.