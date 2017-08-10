Кошмар друзей Путина: новые санкции США выведут на поверхность миллиарды грязных долларов - экономист

Приняв санкции против России, Конгресс США продемонстрировал чрезвычайную поддержку Украины. "Фактически Кремлю сказали: избавиться от западных санкций, не отказавшись от Донбасса, не получится", - сказал Андерс Аслунд, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Cauncil, сообщает "Новое время".

Читайте такжеТрампу не нравятся санкции против России, но он их подпишет - ТиллерсонТакже Аслунд уточнил, что санкции, связанные с Крымом, описаны в другой главе, но их тоже классифицировали.

"Начиная с 2014 года под санкции попали представители ближайшего окружения Путина. Однако, ни в США, ни в Великобритании, где хранится большая часть их многомиллиардных состояний, ничего конфисковано так и не было. Лишь Италия заморозила несколько роскошных объектов, принадлежащих Аркадию Ротенбергу", - сказал Аслунд, добавив, что новые американские санкции теперь изменят эту ситуацию.

"Это означает, что США наконец выведут на поверхность миллиарды грязных долларов, попавших в страну, в частности, под видом недвижимости во Флориде и Нью-Йорке", - отметил он.

"Другими словами: закон точно затронет большинство друзей Путина", - подытожил Аслунд.

Полную версию материала читайте в журнале "Новое время" от 11 августа 2017 года.