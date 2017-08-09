Утро президента США: Трамп начинает день с просмотра позитивных новостей о себе – СМИ

С начала президентства Дональда Трампа, для него готовят специальную папку с позитивными новостями об американском лидере. Обновляется она дважды в день – первый раз около 9:30 и следующий – в 16:30. Об этом пишет VICE News со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что папка наполняется скриншотами льстительных новостей о Трампе, а иногда просто фото Трампа с телевидения, которые выглядят мощными. В администрации Трампа такие документы называют «пропагандистскими» из-за избирательности новостей.

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Так, сотрудники Белого дома мониторят новости на известных телеканалах CNN, MSNBC и Fox News. Также отслеживаются новости в интернете и журналах и каждые полчаса в Белый дом приходят электронные письма с "положительными отзывами" о президенте.

Как сообщал УНИАН ранее, число американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента США, возросло до 56%.

Количество недовольных работой Трампа выросла до самого высокого уровня с начала его срока. Работу Трампа на посту президента одобряют 38% опрошенных, в то время как 58% граждан не поддерживают политику главы государства.