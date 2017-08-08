Северная Корея пригрозила США "суровым уроком" с ядерными силами в ответ на санкции

Северная Корея готова дать Соединенным Штатам «суровый урок» со своими стратегическими ядерными силами, если они прибегнут к мерам против КНДР.

Она также не будет обсуждать за столом переговоров вопрос своей ядерной или ракетной программ. Об этом сказано в обращении к участникам региональных совещаний АСЕАН в понедельник, передает «Голос Америки».

В письменном заявлении, которое министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо распространил средствам массовой информации в Маниле, Пхеньян назвал новые санкции ООН «сфабрикованными» и предупредил, что будут «решительные контрмеры» и справедливые действия. Он также добавил, что Организация Объединенных Наций нарушила свои полномочия.

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Министр иностранных дел Северной Кореи сказал также, что испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле показало, что вся территория США находится в зоне поражения и что эти ракеты являются законными средствами самообороны.

Пока что неизвестно, было ли прочитано заявление участникам регионального форума АСЕАН.

Представительство Северной Кореи при ООН заявило, что новые санкции против нее по поводу ракетных испытаний было вопиющим нарушением ее суверенитета».

Ответ Северной Кореи на санкции поступил в то время, когда государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Пхеньян мог дать знать о своей готовности начать диалог путем прекращения ракетных испытаний.

Китай, экономика которого тесно связана с Северной Кореей, заявил, что полностью предан делу введения санкций ООН, которые лишат КНДР одного миллиарда доходов с экспорта, который он использует для продолжения своей ядерной и ракетной программ.