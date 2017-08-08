На популярном курорте Бодрум произошло землетрясение

Географическая служба США сообщила, что землетрясение было магнитудой 5,3 баллов и произошло в районе популярного курорта Бодрум в турецкой провинции Мугла. Легкие толчки также ощущались в Измире.

Читайте такжеУ курортного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7Новое землетрясение произошло в 15 км (примерно в девяти милях) к юго-востоку от Эгейского побережья Бодрума, на глубине 10 км, говорится в сообщении independent.co.uk.

К настоящему времени информация о пострадавших или нанесенном ущербе не поступала.