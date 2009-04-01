Албания и Хорватия стали полноправными членами НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь НАТО Джеймс АППАТУРАЙ.

По его словам, сегодня США сообщили в штаб-квартиру НАТО о завершении ратификационных процедур присоединения этих двух стран к Альянсу.

«Албания и Хорватия серьезно работали для достижения стандартов НАТО, в частности, в области демократии и реформирования оборонной системы», - сказал он.

Дж.АППАТУРАЙ также отметил, что эти две страны получили коллективную безопасность, но в то же время и взяли на себя ответственность за безопасность в регионе и за безопасность союзников, входящих в Альянс.

Он также добавил, что лидеры этих двух стран будут впервые присутствовать на саммите НАТО, который состоится 3-4 апреля во французском Страсбурге и немецком Кели как лидеры стран-членов НАТО.