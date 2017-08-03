Der Spiegel: Польша распиливает правовую систему Европы

Об этом пишет Маркус Бекер в статье "Польша распиливает правовую систему Европы", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Решение Европейского суда было принято очень быстро, и оно было неоценимо важным. В четверг, всего через семь дней после запроса Европейской Комиссии, Суд постановил немедленно прекратить вырубку леса в Беловежской пуще в Польше. Обычно, Суд крайне сдержан в таких постановлениях – и то, что он даже не выслушал польское правительство, делает процесс еще более необычными. Очевидно, судьи боятся, что объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО будет нанесен непоправимый ущерб еще до окончательного судебного решения.

Читайте такжеЕврокомиссия открыла дело против Польши за вырубку деревьев, в Брюсселе не исключают введения санкций Тем не менее, теперь это может произойти. Потому что польское правительство заявило, что будет игнорировать постановление суда. В реликтовом лесу на границе между Польшей и Беларусью, последнем в своем роде в Европе, теперь будет решаться, сможет ли ЕС защитить свою правовую систему от автократов в своих собственных рядах.

Европейская комиссия ужесточила тон в среду. Если вырубка леса продолжится, то это событие будет включено в нынешний процесс по защите правового государства в Польше. Речь идет о наступлении польского правительства на национальные суды. Соблюдение постановлений Суда ЕС является "неотъемлемой частью европейского права, на котором основывается весь ЕС", - оправдывал этот шаг пресс-секретарь комиссии. Если государство-член "упрямо отказывается" исполнять решения Суда, то возникает "очевидная связь" с защитой верховенства права.

"Серьезная угроза тому, что защищает ЕС"

Но национальную консервативную партию Польши "Право и справедливость" (ПиС), похоже, мало волнует, что в вопросах законодательства ЕС последнее слово за Судом ЕС. "Мы действуем в соответствии с законами ЕС", - так министр окружающей среды Польши Ян Шишко пояснил игнорирование постановления суда. Представитель органа Польши, ответственного за лес, заявил, что необходимо продолжить реализацию "защитных мер". Правительство ПиС утверждает, что с помощью вырубки они борются с распространением короеда-типографа (насекомое-вредитель). Однако, ученые считают это маловероятным. По мнению экологов, правительство, прежде всего, хочет продать больше древесины.

Наблюдатели приписывают делу огромную значимость. "Несоблюдение постановления суда ставит под сомнение основы членства Польши в Союзе как правового сообщества", - говорит Штефани Вайс, директор брюссельского офиса Фонда Бертельсманн.

Эксперт по европейскому праву из Гёттингена Александр Тиле также считает процедуру "весьма сомнительной". Действительно, в прошлом неоднократно случалось, что страны ЕС, по крайней мере, иногда, пренебрегали постановлениями Суда ЕС – в том числе Германия. Тем не менее, в действиях Польши он видит новое качество, поскольку Суд ЕС своим предварительным постановлением "обнажил свой самый острый меч". "Практически немыслимо, чтобы Германия или Франция открыто проигнорировали такое постановление", - сказал Тиле. Польское правительство ставит под сомнение полномочия суда при решении споров. "Это серьезная угроза тому, что защищает ЕС. Мы пришли к тому, что правовому государству приходится защищаться".

Денежные штрафы могут ощутимо сказаться на правительстве ПиС

Пока неясно, удастся ли это. Комиссия может использовать игнорирование постановления Польшей как аргумент, чтобы применить так называемый "ядерный вариант" против Варшавы. Здесь подразумевается процедура, согласно статье 7 Лиссабонского договора, в случае постоянных нарушений основополагающих ценностей ЕС. В крайнем случае, это может привести к тому, что страну лишат права голоса.

Читайте такжеПольша продолжит вырубку деревьев в Беловежской пуще, несмотря на решение суда ЕСХотя Венгрия уже объявила о своем вето против таких санкций. Но в таком случае, Комиссия ЕС может надавить на еще одно слабое место польского правительства: деньги. Если Польша проиграет слушание дела по существу, то ей грозит наказание в виде общего штрафа на сумму, по меньшей мере, 4 млн евро. По словам Тиле, возможен и гораздо больший штраф, верхнего предела нет. Кроме того, возможен также штраф в размере 302,250 евро за каждый день, когда правительство игнорирует решение.

Если правительство ПиС откажется платить, Комиссия ЕС может удержать деньги из других источников, например, из структурных фондов. Выбор, безусловно, будет большим, Польша – крупнейший получатель средств ЕС. В 2015 году Варшава получила около 13,4 млрд евро в виде грантов – почти вдвое больше, чем Чехия, второй по величине получатель. Средства ЕС составляют более 3% валового внутреннего продукта Польши.

Погашение штрафов за счет дотаций – способ, который регулярно использует Комиссия ЕС. "С тех пор, как мы сделали это инструментом удержания штрафов, показатель исполнения решений Суда ЕС существенно вырос", - сказал эксперт Тиле. "И в случае Польши, Комиссия, вероятно, также его использует".