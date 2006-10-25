Ющенко отбыл на саммит Украина-ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с официальным визитом в Финляндскую Республику, где он примет участие в саммите Украина-ЕС, а также проведет встречи с руководством Финляндии.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, 26 октября президенты двух государств В.ЮЩЕНКО и Тарья ГАЛОНЕН проведут беседу в узком кругу, после чего состоятся двусторонние переговоры официальных делегаций Украины и Финляндии.

В начале встречи двух президентов состоится церемония обмена высшими государственными наградами: Президент Финляндии вручит В.ЮЩЕНКО “Орден Белой Розы”, а Президент Украины Т.ГАЛОНЕН - Орден Ярослава Мудрого I степени.

Также В.ЮЩЕНКО встретится с премьер-министром Финляндии, председателем Европейского Совета Матти ВАНГАНЕНОМ.

В четверг Президент Украины примет участие в Деловом форуме «Украина: новые возможности для бизнеса и инвестиций» в Конфедерации финских промышленников. Среди участников форума от Украины – Запорожский городской председатель Евгений КАРТАШОВ, председатель Хмельницкого областного совета Иван ГЛАДУНЯК, председатель Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Виктор ИВЧЕНКО, председатель правления Государственного экспортно-импортного банка Украины “Укрэксимбанк” Виктор КАПУСТИН и председатель правления корпорации “Украинские строительные материалы” Анатолий БЕЗУХ.

В.ЮЩЕНКО также побывает на кладбище «Хиетаниеми», где возложит венок к Кресту героев и к могиле маршала Карла Густава Маннергейма.

Также в этот день В.ЮЩЕНКО посетит штаб-квартиру корпорации Nokia, где состоится презентация “Nokia в Украине”, и осмотрит новые образцы продукции корпорации.

После этого В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между “Укрэксимбанком” и “Северным инвестиционным банком”. Документ подпишут председатель правления “Укрэксимбанка” В.КАПУСТИН и президент “Северного инвестиционного банка” Джонни АКЕХОЛЬМ.

На следующий день, 27 октября, Президент Украины примет участие в заседании 10-го саммита Украина-ЕС. Евросоюз на заседании будут представлять премьер-министр Финляндии М.ВАНГАНЕН, президент Европейской Комиссии Хосе Мануэль БАРРОЗУ, генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер СОЛАНА. Запланировано выступление Президента Украины.

Во время саммита планируется обсудить такие ключевые вопросы: оценка актуального состояния сотрудничества, в частности, реализации Плана действий Украина-ЕС; выведение отношений Украина-ЕС на качественно новый уровень по окончании действий Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (2008 год), в частности, заключение нового рамочного соглашения; начало переговоров о создании углубленной зоны свободной торговли Украина-ЕС с перспективой дальнейшей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС; сотрудничество в сфере Общей внешней и безопасностной политики ЕС, в частности, относительно урегулирования Приднестровского конфликта; развитие отношений в сферах юстиции, свободы и безопасности, в частности, возможно парафирование соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии; углубление сотрудничества в отрасли энергетики, в том числе – реализация Меморандума о понимании относительно сотрудничества в энергетической сфере (от 1.12.2005 г.); участие Украины в реализации новой энергетической стратегии ЕС и достройка нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк.

Также на саммите запланировано рассмотреть другие вопросы сотрудничества, в частности, в сфере транспорта, торговли, инвестиций и тому подобные.

После этого запланирована совместная пресс-конференция Президента Украины, главы правительства Финляндии, председателя Еврокомиссии и Генсека Совета ЕС.

Также запланирована встреча В.ЮЩЕНКО с Ж.М.БАРРОЗУ.

В этот же день В.ЮЩЕНКО встретится со спикером парламента Финляндской Республики Пааво ЛИППОНЕНОМ.

Вечером 27 октября В.ЮЩЕНКО вернется в Киев.

В состав официальной делегации, кроме Президента, входят его супруга Екатерина ЮЩЕНКО, министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ, министр экономики Владимир МАКУХА, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр юстиции Роман ЗВАРИЧ, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, председатель Нацбанка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции Сергей ШЕВЧУК, представитель Украины при европейских содружествах Роман ШПЕК.