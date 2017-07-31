Хакеры заявили, что украли сценарий "Игры престолов" - СМИ
Хакеры заявили, что они получили доступ к 1,5 терабайтам информации, часть из которой уже опубликовали в интернете.
Группа хакеров утверждает, что им удалось выкрасть сценарий еще не вышедшей серии седьмого сезона "Игра престолов" и другие материалы, правообладателем которых является американская телекомпания HBO.
В компании подтвердили, что была совершена кибератака, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Хакеры заявили, что они получили доступ к 1,5 терабайтам информации, часть из которой уже опубликовали в интернете. По их словам, вскоре они выложат в сеть еще больше текстов и видео.
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В письме, отправленном в редакцию американского издания Entertainment Weekly, хакеры призвали всех пользователей интернета активно скачивать и распространять украденную ими информацию.
"Привет всему человечеству, - говорится в их заявлении. - Происходит самая крупная утечка информации за все время существования киберпространства".
Журналисты издания говорят, что возможно в руках у хакеров оказался сценарий четвертой серии седьмого сезона "Игры престолов" - который как раз сейчас транслируется.
При этом в компании НВО признают, что результатом кибератаки стала утечка информации.
"Мы немедленно начали расследовать произошедший инцидент, мы работаем вместе с правоохранительными органами и сторонними компаниями, занимающимися кибербезопасностью", - говорится в заявлении НВО.