Президент Польши ветировал законы о судебной реформе, вызвавшие массовые протесты по всей стране

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на два закона о судебной реформе, которые ранее одобрил парламент. Документы направлены в Сейм на доработку. Об этом сообщает пресс-служба главы польского государства.

"Президент... отказался подписать закон от 12 июля 2017 года о внесении изменений в закон о Государственном совете судопроизводства, а также некоторых других законов и передал его Сейму на повторное рассмотрение", - сказано в сообщении.

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Дуда наложил вето на два законопроекта из трех - о немедленном роспуске Верховного суда и наделении Сейма полномочиями назначать судей Национального судебного совета. Третий законопроект, по которому Минюст Польши получил право назначать судей общей юрисдикции, президент подписал.

Напомним, что принятие этих законов польским парламентом вызвало массовые протесты внутри Польши и критику за рубежом. Европейская комиссия официально начала против Польши санкционную процедуру из-за закона, который якобы подрывает независимость судов.