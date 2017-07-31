В Индии задержали судно, перевозившее полторы тонны героина

В Индии задержали судно, на борту которого находилось 1,5 тонны героина стоимостью около 545 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что судно было задержано у берегов западного штата Гуджарат, оно шло под панамским флагом. Судно направлялось из Дубай в город Аланг, который известен тем, что на его побережье уничтожают старые корабли.

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Отмечается, что данная партия героина считается крупнейшей единичной партией наркотиков, изъятой на данный момент.

Восемь членов экипажа этого судна, которые оказались индийцами, были задержаны, ведется расследование.

Ранее УНИАН сообщал, что во Франции на пляж коммуны Мимизан вынесло свыше полторы тонны кокаина. Груз смыло в воду после того, как наркоторговцы, которые шли вдоль берега на двух резиновых лодках перекинулись.