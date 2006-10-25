В рейтинге самых богатых покойников сменился № 1

"Король рок-н-ролла" Элвис Пресли уступил первое место лидеру группы Nirvana в списке самых богатых покойных знаменитостей, ежегодно составляемом журналом Forbes. Очередной рейтинг опубликован в номере журнала от 24 октября, сообщает Reuters.

По данным журнала, наследники Курта Кобейна с октября 2005 по октябрь 2006 года получили 50 миллионов долларов в качестве авторских отчислений и платы за использование имени и изображения лидера Nirvana при производстве различной продукции.

Элвис Пресли, возглавлявший список самых богатых покойных знаменитостей с момента его первой публикации, на этот раз занял лишь второе место. Наследники Пресли за год заработали 42 миллиона долларов - за продукцию с его именем и доходы от поместья-музея "короля рок-н-ролла".

Кобейн в 2006 году поднялся на первую строчку списка из-за того, что его вдова Кортни Лав (Courtney Love) продала права на 25 процентов музыкального каталога Nirvana компании PrimeWave, указывает Forbes.

Третье место в списке занимает Чарльз Шульц (Charles Schulz) - автор комиксов "Peanuts" о собачке Снуппи и ее хозяине Чарли Брауне. Его наследники за год получили 35 миллионов долларов.

В пятерке знаменитостей, чье имя и после смерти приносит многомиллионные доходы, также оказались: Джон Леннон с 24 миллионами за год и Альберт Эйнштейн - 20 миллионов.

Кроме того, в список Forbes вошли музыканты Рэй Чарльз и Боб Марли, а также киноактриса Мерлин Монро.

Лента.ру