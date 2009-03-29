В Кремле считают, что кризис в экономике России достигнет дна к осени

В Кремле считают, что острая фаза кризиса миновала, однако экономика России достигнет дна кризиса к середине лета или к осени. Теперь замедление экономики будет носить более плавный характер, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович журналистам в субботу, пишет РИА новости.

Дворкович конкретизировал и предложения России к лондонскому саммиту "большой двадцатки" - расширить расчетную единицу МВФ СДР за счет рубля, юаня и золота. При этом Москва считает "ничтожной"вероятность введения глобальной резервной валюты на саммите G20.