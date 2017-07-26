В Британии создали одежду на вырост, которая "растет" вместе с детьми (видео)

14:11, 26 июля 2017
Мир
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Одежда может увеличиваться или уменьшаться во всех измерениях.

Дизайнер вдохновился оригами / скриншот

В Британии дизайнер, а по образованию инженер, создал одежду на вырост, которая способна расти вместе с тем, как растет ребенок, говорится в сюжете ТСН.

Разработчик моделей получил вдохновение от японской техники оригами.

Благодаря многочисленным мелким складкам его одежда может увеличиваться или уменьшаться во всех измерениях, в зависимости от возраста и роста ребенка.

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Теги: #одежда для детей#одежда на вырост#дизайн одежды для детей