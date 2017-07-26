В Британии создали одежду на вырост, которая "растет" вместе с детьми (видео)
14:11, 26 июля 2017Мир
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Одежда может увеличиваться или уменьшаться во всех измерениях.
Дизайнер вдохновился оригами / скриншот
В Британии дизайнер, а по образованию инженер, создал одежду на вырост, которая способна расти вместе с тем, как растет ребенок, говорится в сюжете ТСН.
Разработчик моделей получил вдохновение от японской техники оригами.
Благодаря многочисленным мелким складкам его одежда может увеличиваться или уменьшаться во всех измерениях, в зависимости от возраста и роста ребенка.
Одежда на вырост: британский дизайнер создал детское платье, которое растет вместе с малышами
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