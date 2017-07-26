Владелец британской парикмахерской выстелил пол деньгами (видео)
10:53, 26 июля 2017Мир
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Таким образом он решил сэкономить на ремонте.
Владелец британской парикмахерской сэкономил на ремонте, выстелив пол деньгами
Владелец британской парикмахерской проучил жадных строителей. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
За ремонт те требовали от него кругленькую сумму, тысячу фунтов стерлингов, это около 1300 долларов. Парикмахер-бизнесмен решил, что дешевле положить пол будет самими деньгами и не раздумывая приступил к делу.
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Ежедневно вместе с коллегами менял купюры на монеты и вистелял ими пол. В общем выложил 70 тысяч монет и сэкономил почти 400 долларов.
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