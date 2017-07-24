В центре Праги совершено нападение на магазин оружия

В центре Праги неизвестный совершил нападение на магазин оружия.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Novinky.

Нападение произошло около 11 утра на улице Оплеталова.

"Нападение произошло в оружейном магазине, продавец магазина и сам нападающий получили ранения. На месте работают криминалисты, дело на начальной стадии расследования", - сообщил представитель полиции Ян Данек.

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СМИ сообщают, что неизвестный заскочил в магазин с ножом и набросился на продавца, на спасение последнего бросился его коллега, который выстрелил в нападавшего.

Сообщается, что и нападающий, и продавец потеряли много крови, у одного раненого была констатирована остановка сердца, но медикам удалось его реанимировать.

Оба пострадавших сейчас доставлены в больницу.