Резня бензопилой в Швейцарии: полиция установила личность нападавшего

Полиция швейцарского города Шаффхаузена заявила, что нападение мужчины с бензопилой не является террористическим актом. Правоохранители уже установили личность нападавшего, передает РБК.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки мужчины, вооруженного бензопилой, пострадали несколько человек в городе Шаффхаузене на востоке Швейцарии. Инцидент произошел утром в офисном здании в центре города. В результате нападения ранены пять человек. Подозреваемый в нападении - лысый, неряшливо одетый мужчина - скрылся на автомобиле Volkswagen Caddy с номерами кантона Граунбюнден.

Как сообщают СМИ, центр Шаффхаузена перекрыт, в город прибывают подразделения полиции из соседних кантонов - Тургау, Винтертура и Цюриха.