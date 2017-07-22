Шторм в Новой Зеландии: в стране мобилизовали войска для оказания экстренной помощи пострадавшим

В самом большом городе на южном острове Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение. Поводом стал сильный шторм, который достиг уже сотни домов, жителей которых эвакуировали через островную часть Тихого океана. Реагируя на ситуацию, власти страны призвали солдат национальных войск оказать помощь, передает Reuters.

По информации издания, вооруженные силы мобилизовали дополнительные войска для оказания экстренной помощи. В частности, задействовано около дюжины грузовиков и 140 сотрудников для помощи в спасении местных жителей.

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Около 1,5 тыс. человек в поселениях на севере были вынуждены покинуть свои дома. Жители более сотни домов были эвакуированы за пределы Данидин, второго по величине города на юге острова.

Аварийные службы теперь сосредоточены на реке Таиери у Данидин, после прогнозов,что сегодня она достигнет почти рекордных уровней.

"Мои рекомендации тем, кто пострадал от погодных явлений на южном острове. Пожалуйста, следуйте официальным советам и позаботьтесь друг о друге", - написал премьер-министр Новой Зеландии Билл Ангел в социальных сетях.