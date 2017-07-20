В Саудовской Аравии гулявшую в мини-юбке девушку отпустили без предъявления обвинений

Полиция Саудовской Аравии отпустила местную модель Хулуд, гулявшую по улице в мини-юбке, коротком топе и без платка, не предъявив обвинения, передает Би-би-си. На допросе она не отрицала, что прогуливалась в таком виде, но сказала, что ролик выложили в соцсеть без ее ведома.

Читайте такжеВласти Саудовской Аравии проверяют видео с девушкой в мини-юбкеКак сообщал УНИАН, пару дней назад полиция задержала девушку после публикации в соцсети Snapchat видео, на котором она в столь откровенном для страны виде гуляет по древнему форту Ушайкир.

Видео вызвало ожесточенные споры в соцсетях: некоторые саудовцы призвали арестовать девушку за нарушение исламских норм и строгого дресс-кода, в то время как другие выступили в защиту девушки и похвалили ее за храбрость.

Женщины в Саудовской Аравии в общественных местах обязаны носить свободную длинную одежду - абаи, а также платок на голове, если они мусульманки. При этом нет никаких предписаний о том, что носить под абаи.

Видео, вызвавшее столь бурную дискуссию в консервативном мусульманском обществе страны, было загружено на этих выходных в Snapchat пользователем "Модель Хулуд". На видео девушка идет по пустынной улочке древнего укрепления Ушайкир. Этот памятник старины находится в провинции Надж, примерно в 155 км к северу от Эр-Рияда. Надж - один из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии.

Видео быстро подхватили саудовцы в "Твиттере", критики использовали хештег "требуем наказания для модели Хулуд".

Другие же вступались за девушку, называя ее "храброй" и настаивая, что ей нужно разрешить носить, что хочется.

Законы Саудовской Аравии, основанные на шариате и патриархальных традициях, сильно ограничивают права женщин. Им, кроме прочего, запрещено водить машину и находиться в компании мужчин, не являющихся их родственниками.