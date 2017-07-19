В Саудовской Аравии арестовали модель за прогулку в мини-юбке (видео)

В Саудовской Аравии все же решили арестовать модель Хулуд за то, что она прогулялась в мини-юбке по древнему порту Ушайкир, передает Русская служба ВВС.

Отмечается, что соответствующее видео прогулки появилось накануне в сети, при этом сама модель заявляет, что ролик опубликовали в соцсети Snapchat без ее ведома.

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Девушка также отметила, что во время прогулки ее сопровождал мужчина-родственник, что соответствует законам страны.

В сообщении говорится, что делом Хулуд занялась Генеральная прокуратура Эр-Рияда. В случае, если девушку признают виновной, ей грозит штраф и тюремное заключение.

Как сообщал УНИАН ранее, власти Саудовской Аравии начали расследование в связи с публикацией в соцсетях видео молодой девушки, которая гуляет в юбке и коротком топе по древнему форту Ушайкир. Девушка на видео - саудовская модель Хулуд. Читайте также ЕСПЧ поддержал запрет на ношение паранджи в Бельгии Видео вызвало ожесточенные споры в соцсетях: некоторые саудовцы призвали ее арестовать за нарушение исламских норм, в то время как другие выступили на защиту девушки и похвалили ее за храбрость.