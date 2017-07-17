В Венесуэле в ходе организованного оппозицией "народного" референдума застрелили 2 людей

В Венесуэле в воскресенье проходит организованный оппозицией неофициальный референдум об отношении к намерению президента Николаса Мадуро провести 30 июля выборы ассамблеи, которой будет поручено разработать проект новой Конституции страны.

Как заявили представители оппозиции, еще до открытия избирательных участков в 7 утра к ним выстроились очереди из десятков людей. Участки должны закрыться в 16 часов, но продолжат работу, если своей очереди будут ждать непроголосовавшие избиратели, сообщает "Голос Америки".

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Волонтеры и делегаты работали в палатках и за столами на десятках тысяч участков для голосования по всей стране.

По словам главы муниципалитета Сукре Карлоса Окариса из оппозиционного альянса "Блок демократического единства", во время народного референдума убиты два человека, еще четверо ранены, передает Reuters.

В частности, вооруженные люди напали на участок для голосования в одном из районов Каракаса. "По неофициальным данным, четыре человека были серьезно ранены. Двое людей, вероятно, погибли", - сказал Окарис. По его словам, всего во время голосования зафиксировано 273 инцидента.

Мадуро назвал голосование незаконным, и его сторонники бойкотируют его. Но оппозиция настаивает на том, что проведение референдума оправдано.

Голосование может еще больше усилить давление на Мадуро, с тем чтобы он ушел в отставку. Президент подвергается все более резкой критике на фоне многомесячных насильственных протестов против дефицита продовольствия и высокой инфляции.

Как сообщал УНИАН, акции протеста в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда. Также демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

В ходе столкновений с начала апреля погибли, по меньшей мере, 90 человек, включая демонстрантов, сотрудников сил безопасности и сторонников Мадуро.