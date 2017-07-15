Связанные с Россией хакеры осуществили кибератаку на энергосети Северной Ирландии - СМИ

Связанные с Россией хакеры осуществили кибератаку на энергетические сети Северной Ирландии.

Об этом сегодня сообщила британская газета The Times.

По ее данным, ведущие инженеры ирландского Управления поставок электроэнергии (Electricity Supply Board, ESB) в июне получили электронные письма от киберпреступников, которые, вероятно, были связаны с Главным управлением Генерального штаба вооруженных сил России.

С помощью электронных писем планировалось установить на компьютерные системы вредное программное обеспечение и наблюдение за работой ESB, информирует издание. Задача хакеров состояла в том, чтобы получить доступ к контрольным центрам компании и вывести из строя часть систем, обеспечивающих энергией ряд областей Северной Ирландии.

Читайте такжеРоссию подозревают в хакерских атаках на ядерные объекты в США - Bloomberg

В письмах, в частности, содержались жалобы на работу одной из электростанций, при этом преступники пытались заставить сотрудников компании загрузить вредные файлы. Некоторые письма выглядели как заявления о трудоустройстве и содержали вложения, стилизованные под резюме.

Как отмечает The Times, сбоев в работе энергосетей зафиксировано не было. Однако аналитики предполагают, что кибермошенники могли получить пароли доступа к системам безопасности, которые отвечают за поддержку работы британского энергетического сектора.

Читайте такжеСМИ в США встретили Трампа после саммита G20 новыми расследованиями связей с Россией

В посольстве России в Великобритании уже отреагировали на газетную публикацию, заявив в Twitter, что британские журналисты не привели доказательств и журналистика «прибегает к памфлетам», сообщает Deutsche Welle.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что компьютерные системы американских атомных и других энергетических компаний подверглись атакам «российских хакеров».