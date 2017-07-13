"Демократия созрела": в Мальте легализовали однополые браки

Мальтийские законодатели проголосовали в среду за легализацию однополых браков, выполняя обещание премьер-министра Джозефа Муската.

Об этом сообщает Reuters.

Из закона о браке удаляют привычные слова муж, жена, мать и отец, а взамен предлагает заменять их нейтральными по признаку пола супругом, родителем, который родителем, который не рожал. Мускат сказал, что такая формулировка необходима для того, чтобы избежать категоризации любого члена общества.

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"Я думаю, что это историческое голосование. Это показывает, что наша демократия и наше общество созревают. Это общество, где мы все можем сказать, что мы равны", - сказал премьер-министр.

3 июня Мускат был переизбран на второй срок и пообещал укрепить свой призыв к равенству в обществе.

Консервативная Мальта с римо-католическими традициями в 2011 году проголосовала на референдуме, чтобы разрешить развод, и в 2014 году страна узаконила гражданские браки и стала 24-й страной в мире, которая легализовала однополые браки.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии легализовали однополые браки.