В Турции произошли новые задержания на фоне проведения траурных мероприятий

В Турции во вторник, 11 июля, выдали 105 ордеров на аресты работников сферы информационных технологий. Об этом сообщила государственная информагентство Anadolu, как пишет DW.

Их подозревают в связях с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена и помощи в организации прошлогодней попытки переворота в Турции. Как одно из доказательств против них власть приводит использование зашифрованного мессенджера ByLock, в котором она видит основное коммуникационное средство организаторов путча. Около половины лиц, на арест которых выдали ордера, уже задержаны. Среди задержанных есть бывшие сотрудники научного центра Tubitak.

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Это уже вторая волна выданных ордеров на арест в Турции только на этой неделе. В понедельник, 10 июля, СМИ сообщали о 72 ордерах на университетских сотрудников. В эти дни в Турции проходят поминальные мероприятия по погибшим во время провальной попытки переворота, которая произошла в июле 2016 года. Тогда погибли в общей сложности около 250 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым посетили кладбище в Стамбуле, на котором похоронено часть погибших. В мечетях по всей стране зачитываются молитвы в память о жертвах путча, пишет информагентство AP.

Как сообщалось, Анкара возлагает ответственность за прошлогоднюю попытку переворота на движение проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Из-за подозрения в связях с движением Гюлена Турцией прокатились волны задержаний и увольнений. Всего за год было задержано около 50 тысяч человек, еще 150 тысяч было уволено с государственной службы.