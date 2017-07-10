NYT: на встрече с Трампом Путин "громко требовал доказательств". Песков отрицает

Президент США Дональд Трамп на протяжении почти 40 минут обсуждал предполагаемое вмешательство России в выборы в США на первой встрече с главой РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу, 7 июля, на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома - его, в свою очередь, уведомил о случившемся госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, передает РБК.

Читайте такжеТрамп не верит заверениям Путина о невмешательстве РФ в американские выборы - Белый дом

По данным газеты, беседа двух лидеров на эту тему была напряженной, они спорили, а Путин «громко требовал доказательств от президента», подтверждающих влияние Москвы на американские выборы 2016 года, в которых Трамп одержал победу. Инициатива закрыть тему и перейти к обсуждению других вопросов исходила от американского лидера, указывает источник издания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поставил под сомнение надежность этого источника. «Все эти рассуждения, которые вы упомянули, про New York Times, из серии абсурда», - заявил он в эфире телеканала «Россия1».

«Там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть», - считает Песков.

Как сообщал УНИАН, ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в комментарии телеканалу CNN заявила, что Штаты не доверяют и не будут доверять России в вопросах кибербезопасности.