Лукашенко не нравится, что Европа собирает на него «вшивые» факты

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет о поддержке со стороны Украины диалога между Беларусью и Евросоюзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил журналистам 17 марта в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

«Нас поддержали наши соседи, мне кажется, впервые, страны Балтии, Польша. У нас отлично развивается диалог с Украиной, которая как лакмусовая бумажка для Европейского Союза. Это уже хороший сигнал и хороший прорыв. Ну и не надо забывать, мы же делаем это не вопреки, не в ущерб нашим отношениям с Российской Федерацией. Кстати, я это публично сказал СОЛАНЕ (Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА - УНИАН). Он в ответ сказал: «Это правильно, для Европы это хорошо». Европа же не воевать собирается с Россией. Они же хотят сотрудничать. И мы должны сыграть эту положительную роль в сотрудничестве между Россией и Европой. В этом деле у нас колоссальная роль», – сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси считает позитивным решение Совета министров иностранных дел ЕС об отмене еще на 9 месяцев визовых санкций в отношении высших должностных лиц Беларуси.

«Да, я познакомился с заявлением европейцев, что они на 9 месяцев положительное решение готовы принять в отношении Беларуси. Спасибо. Хорошо. Вопрос не в этом. Вопрос не в чиновниках и не в ЛУКАШЕНКО. Сколько нашим чиновникам надо, столько они и ездили в Европу. Я Европу всю проехал. Ничего, переживу еще. Не был я там несколько лет, не будет такого решения, я потерплю. Но если европейцы думают, что нас можно держать на крючке, получая сигналы от наших «отмороженных», и все время нас дергать и понукать: ты сделай это, ты реформируй это, ты отмени то, ты отмени это. Собирать «вшивые» факты, нас подвешивать на крючок и всё время говорить: вот это не решите – мы вам не отменим или отменим. Если это позиция Европы, то мы на такой позиции и с государствами, и с чиновниками, которые придерживаются такой позиции, диалог вести не будем», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.