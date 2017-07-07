Во Франции до ноября продлили чрезвычайное положение

Во Франции продлили чрезвычайное положение, объявленное 14 ноября 2015 года после серии терактов в Париже. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Читайте такжеМеркель не собирается быть посредником между Трампом и Путиным на саммите G20

"Парламент Франции продлил чрезвычайное положение в стране до ноября", - говорится в сообщении.

Как известно, предыдущее продление срока действия режима чрезвычайного положения на всей территории континентальной Франции и на острове Корсика заканчивалось 15 июля 2017 года.

В МИД Украины ранее заявляли, что "режим чрезвычайного положения предусматривает усиленный пограничный и таможенный контроль на всех границах Франции, определенные ограничения прав и свобод граждан в части проведения массовых собраний и посещения отдельных мест, а также предоставления разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков, проверок транспортных средств и тому подобное". В то же время, Шенгенское законодательство продолжает действовать без ограничений на территории Франции.

МИД рекомендует украинцам, которые планируют осуществить поездку во Францию, иметь при себе вместе с действительным паспортом и документом, дающим право въезда в эту страну (виза, вид на жительство и тому подобное), подтверждение цели пребывания во Франции. В этой стране разрешается ввоз наличных денег в сумме 10 тыс. евро на семью, а не на одно лицо. Разрешенная сумма ввоза не меняется независимо от количества членов семьи.

Как сообщал УНИАН, серия терактов в Париже произошла в ночь на 14 ноября 2015 года. В концертном зале Bataclan неизвестные захватили заложников. Атаки были совершены на бульваре Шарон, бульваре Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алbбер. В столичном пригороде Сен-Дени у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы. В результате нападений террористов погибли 130 человек, еще около 350 пострадали. Атаки совершили девять террористов.