Французский президент на атомной субмарине погрузится под воду для симуляции запуска ракеты

Французский президент Эмануэль Макрон 5 июня погрузится на атомной подводной лодке в Атлантике для имитации запуска ракеты, пишет The Associated Press.

Отмечается, что Макрон совершит визит на военно-морскую базу на острове Иль-Лонг на востоке Франции, где и размещаются атомные подводные лодки.

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Отмечается, что Макрон проведет несколько часов под водой на борту атомной подводной лодки "Le Terrible", где будет находиться устройство для симуляции запуска ракеты.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров к реформированию Евросоюза, чтобы преодолеть евроскептицизм среди населения. Об этом Макрон заявил, выступая во время заседания конгресса парламента.