Рэпер Тупак расстался с Мадонной из-за цвета кожи: прощальное письмо выставлено на аукцион

Прощальное письмо, которое, как предполагается, было написано рэпером Тупаком Шакуром певице Мадонне в 1995 году, выставлено на аукцион. Стартовая цена лота - 100 тысяч долларов. В этом письме он просит у нее прощения и объясняет, что причиной расставания с ней стали различия в цвете кожи. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Мадонна всего 2 года назад призналась, что у нее действительно был роман с Тупаком, однако не раскрыла никаких других подробностей их отношений.

Сообщается, что письмо Тупака датировано 15 января 1995 года - то есть он написал его, отбывая тюремное заключение в тюрьме штата Нью-Йорк, куда попал по обвинению в сексуальном домогательстве. Еще через полтора года - в сентябре 1996 года - легендарный рэпер был убит в Лас-Вегасе выстрелами из проезжавшей мимо машины.

На момент написания письма оба артиста находились в зените своей славы.

"Для тебя появление с чернокожим мужчиной никак не повредит твоей карьере, наоборот - ты предстанешь намного более открытой и интересной", - пишет Мадонне 23-летний Тупак.

"Но для меня - по крайней мере меня в моем прежнем образе - это означало бы предать половину тех людей, благодаря которым я стал тем, кем стал. Как ты и говорила: я не был тем другом, каким я мог бы быть", - признает Тупак Шакур.

В своем письме Тупак также объясняет, что оказался слишком юн и неопытен рядом с Мадонной, которой на тот момент было 36 лет.

"Смешно, но наш роман научил меня тому, что времени никогда не бывает слишком много", - заключает Тупак.

Он просит у Мадонны прощения и добавляет: "Я ни в коем случае не хотел причинять тебе боль".

В конце письма вместо подписи певец нарисовал сердечко.

Журнал Rolling Stone сообщил, что у него есть подтверждение подлинности письма.

Несмотря на гибель в юном возрасте, Тупак Шакур стал одной из крупнейших фигур в мире хип-хопа, повлияв на большинство знаменитых ныне рэперов.