Российский политолог считает "политическим самоубийством" для Трампа возможные соглашения по Украине или Сирии с Путиным

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает «политическим самоубийством» для президента США Дональда Трампа возможные сделки по Украине или Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение Пионтковский высказал в комментарии УНИАН.

Читайте такжеТрамп призвал Россию прекратить дестабилизацию ситуации в Украине«Трамп вновь и вновь проявляет необъяснимую рационально привязанность к Путину, желание как-то пойти ему навстречу», - сказал Пионтковский.

При этом он добавил, что в содержательном плане продолжить эту линию уступок Трампу не удастся.

Причиной тому, в частности, по мнению политолога, является несовпадение чаяний лично Трампа и американского политического бомонда.

«Он (Трамп) понимает, что отказ от санкций, введенных в последние дни прошедшего года Обамой, когда он выгнал российских дипломатов-разведчиков из двух зданий в Мэриленде и Нью-Йорке, либо какие-то серьезные «сделки» по Сирии и Украине в той политической атмосфере, которая существует в Вашингтоне, – это просто невозможно, и будет для него политическим самоубийством», - убежден эксперт.

Как сообщал УНИАН, первая встреча президентов США и РФ состоится 7 июля в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки».

3 июля в Кремле заявили: «Ожидается, что президенты подробно обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей. В последние несколько лет они серьезно ухудшились».

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