Эксперты подсчитали, во сколько обошлось бы строительство новых семи чудес света сегодня

Новые семь чудес света - это исторические постройки, отобранные в 2007 году в ходе проекта по выбору и сохранению для потомков самых невероятных сооружений человечества. Британская строительная компания Travis Perkins подсчитала, сколько времени и денег понадобилось бы на возведение новых семи чудес света сегодня, говорится в материале журнала "Новое время".

Так, рекордсменом по стоимости оказалась Великая Китайская стена - она обошлась бы в $70 млрд., а ее строительство продлилось бы полтора года, вместо потраченных когда-то двух тысяч лет.

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Римский Колизей сегодня обошелся бы в $519 млн, а на его строительство ушло бы 2 года.

Третьим по стоимости стал бы Тадж-Махал - знаменитый индийский мавзолей. Сегодня его постройка заняла бы 2 года и обошлась бы в $91 млн.

Далее идет Статуя Христа-Искупителя, расположенная в Бразилии. Строительство этого символа христианской веры сегодня длилось бы 9 месяцев и стоило $21 млн.

Полный текст статьи читайте в журнале "Новое время".

Кк сообщал УНИАН, в Норвегии был найден пропавший тысячу лет назад алтарь короля.