Возрастает вероятность вооруженных конфликтов с участием России

В Министерстве обороны РФ заявляют о возрастании вероятности вооруженных конфликтов и их потенциальной опасности для России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, об этом министр обороны России Анатолий СЕРДЮКОВ сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«В целом анализ военно-политической обстановки позволяет сделать вывод о возрастании вероятности вооруженных конфликтов и их потенциальной опасности для нашего государства», - сказал А.СЕРДЮКОВ.

По его словам, военно-политическая обстановка характеризовалась стремлением руководства США к достижению глобального лидерства, расширением и наращиванием военного присутствия Соединенных штатов и их союзников по НАТО в регионах, сопредельных с Россией.

Он отметил, что устремления американской стороны были нацелены на получение доступа к сырьевым, энергетическим и другим ресурсам стран СНГ. «Активно поддерживались процессы, направленные на вытеснение России из пространства её традиционных интересов», - подчеркнул он.

«На военно-политическую обстановку оказывали серьёзное влияние международный терроризм и религиозный экстремизм, незаконная торговля оружием. Они всё чаще проявлялись в странах, граничащих с Россией», - добавил А.СЕРДЮКОВ.

По его словам, непосредственной угрозой национальным интересам и военной безопасности Российской Федерации стало «нападение Грузии на Южную Осетию». «Эта попытка урегулировать конфликт силовым путем была направлена, в первую очередь, на дестабилизацию обстановки на Кавказе» - добавил он.