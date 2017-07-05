Нападение на украинскую процессию в Перемышле: 20 лицам предъявили обвинение

20 человек обвиняют в препятствовании в июне 2016 года в Перемышле проведению церковной процессии греко-католиков и православных, которые после панихиды по украинским военным героям шли из собора по улицам города на местное украинское военное кладбище, передает "Польское радио".

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская отметила, что обвиняемые в вульгарной форме оскорбляли участников шествия по поводу их национальной принадлежности и силой придерживали тех, кто шел впереди процессии, препятствуя движению.

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Кроме того, пятеро мужчин будут отвечать за то, что действуя совместно и согласованно во время июньских торжеств, они нанесли удары и дергали одного из участников – Зенона К., препятствуя ему участвовать в процессии, а еще трое других будут отвечать также за нанесение ударов и дергание за одежду другого мужчины – Петра К. – тоже по поводу его украинской национальности.

Всем обвиняемым грозит наказание до 3 лет лишения свободы. Обвинительный акт по этому делу уже поступил в районный суд в Перемышле.

Кроме того, перемойская прокуратура обвинила Адриана Н. в том, что в декабре 2016 года во время Марша перемышльских и львовских орлят, проходя мимо Украинского народного дома в Перемышле, он воскликнул "смерть украинцам".

Прокуратура обвинила его в незаконном использовании угроз по поводу украинской национальности и подстрекательстве к ненависти на национальной почве. Мужчине грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.