Медведев обещает масштабное перевооружение армии и флота

Масштабное перевооружение российской армии и флота будет начато с 2011 года, сообщил президент РФ Дмитрий Медведев во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"В прошлом году уже удалось перевести на современную технику целый ряд соединений и частей, а с 2011 года начнется масштабное перевооружение армии и флота", - сказал он.

РИА Новости