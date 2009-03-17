Медведев обещает масштабное перевооружение армии и флота
12:29, 17 марта 2009Мир
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Через два года
Масштабное перевооружение российской армии и флота будет начато с 2011 года, сообщил президент РФ Дмитрий Медведев во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"В прошлом году уже удалось перевести на современную технику целый ряд соединений и частей, а с 2011 года начнется масштабное перевооружение армии и флота", - сказал он.
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