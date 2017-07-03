В Португалии с военного склада украли большой арсенал оружия и взрывчатку

В Португалии с военного склада украли огромное количество оружия, в том числе взрывчатку, ручные и противотанковые гранаты, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на ВВС. Кража произошла на военной базе Танкуш северо-восточнее Лиссабона. Министр обороны Португалии сначала назвал кражу "серьезной", но размер пропавшего арсенала стал понятен только тогда, когда сайт El Español опубликовал перечень украденного вооружения.

Читайте такжеРоссия и США владеют 93% ядерного оружия в мире – исследованиеПо данным издания, с военной базы украли 1450 патронов калибра 9 мм, 150 ручных гранат, 44 противотанковых гранаты, 18 гранат со слезоточивым газом, 102 детонатора, 264 единицы пластиковой взрывчатки.

Журналисты сообщили, что увидели этот список после того, как португальцы передали его антитеррористическим силам Испании.

Пять высокопоставленных португальских командиров отстранены от службы на время внутреннего расследования. Нет никаких доказательств того, что они были непосредственно причастны к краже, однако их подразделения отвечали за обеспечение и контроль за хранением.

Президент Португалии пообещал провести расследование и призвал к принятию мер для предотвращения подобных инцидентов.