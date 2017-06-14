Шведские эксперты считают, что Россия может применить ядерное оружие в региональном конфликте

Россия может применить ядерное оружие в случае вооруженного конфликта в Северной Европе.

Об этом говорится в докладе шведского Научно-исследовательского института обороны Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

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В частности, в докладе шведские эксперты отмечают, что РФ модернизировала и увеличивала свой арсенал ядерного оружия ближнего радиуса действия в то время, как Запад сокращал ядерное вооружение.

Эксперты считают, что в РФ доминирует убеждение о возможной победе в локальной ядерной войны и, следовательно, до ситуации угрозы ядерного конфликта может дойти быстрее, чем в период холодной войны. Кроме того, в эксперты уверены, что постепенное увеличение вооружений в РФ и других станах влияет на Швецию, поэтому призывают власти внимательнее анализировать ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин заявил, что вступление Швеции в НАТО будет расценено Россией как угроза.