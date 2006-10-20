ЕС вызывает Путина на ковер

Руководители государств-членов Евросоюза соберутся в пятницу на неформальный саммит в финском городе Лати.

Главными темами встречи, на которую, в частности, приглашен российский президент Владимир ПУТИН станут вопрос дееспособности ЕС и его энергетическая политика, сообщает «Немецкая волна».

Евросоюз хочет, чтобы Россия ратифицировала Европейскую энергетическую хартию. Руководство этого государства одобрило документ в 1994 году. Согласно хартии, Россия, в частности, брала обязательства пропускать без препятствий газ из центральной Азии и открыть свой монополизированный рынок для компаний из Евросоюза.

В то же время руководители некоторых стран ЕС предостерегают от увеличения энергозависимости от России. Четвертая часть газа и нефти, которые потребляет Евросоюз, поступает именно из этого государства и эта цифра непрестанно растет. Кроме энергетики, руководство Евросоюза будет разговаривать с В.Путиным о нарушении прав человека и свободы слова в его стране. В частности, об убийстве известной журналистки Анны Политковской и депортации лиц грузинской национальности.