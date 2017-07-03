В Гамбурге полиция запретила противникам саммита G20 ночевать в палаточном лагере

Гамбургская полиция запретила демонстрантам ночевать в палаточном лагере, разбитом в преддверии саммита "Большой двадцатки" участниками протестных акций.

Как передает DW.com, об этом в воскресенье, 2 июля, заявил представитель полицейского управления города Тимо Цилль (Timo Zill). Решением суда протестующим выделили площадь около 16 тысяч квадратных метров на полуострове Энтенвердер, где они получили право проводить демонстрации.

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Устроители лагеря с возмущением отреагировали на решение полиции, расценив его как "политико-правовой" скандал. "Гамбургская полиция препятствует заявленному и законно подтвержденному митингу, своими действиями двигаясь четко в сторону беззакония", - говорится в заявлении организационного комитета. Переговоры между полицией и устроителями не привели к отмене запрета на ночевку.

23 июня, Высший административный суд в Гамбурге запретил противникам саммита G20 устраивать палаточный лагерь в городском парке, в ответ те подали жалобу в Федеральный конституционный суд. 28 июня им был принято решение, что суду в Гамбурге следует принять новое решение о судьбе лагеря. Позднее гамбургский административный суд разрешил устройство палаточного лагеря, а утром 2 июля и ночевку в нем, однако затем полиция запретила участникам оставаться там на ночь.

Сообщается, что всего лагерь рассчитан на 1500 палаток. Саммит с участием лидеров крупнейших мировых государств пройдет в Гамбурге 7-8 июля.