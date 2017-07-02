В Гамбурге тысячи людей вышли на демонстрацию против политики G20

В немецком Гамбурге в воскресенье, 2 июля, тысячи людей вышли на демонстрацию протеста перед предстоящим саммитом лидеров стран Большой двадцатки, пишет DW.

Данные по количеству участников разнятся: организаторы насчитали около 18 тысяч протестующих, полиция сообщила о восьми тысяч демонстрантов. Это первая из около 30 заявленных протестных акций, которые должны произойти перед или во время проведения саммита, который состоится 7-8 июля в Гамбурге.

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Среди протестующих были представители профсоюзов, объединений защиты прав потребителей, фермеров, защитников окружающей среды и церковных организаций. Демонстранты выступали не столько против самого саммита Большой двадцатки, как против политики этих стран, прежде всего в сфере защиты климата и торговли.

Протестующие несли плакаты с надписями "Планета Земля прежде всего", "Боритесь с бедностью" и "Демократия сейчас". По данным правоохранителей, демонстранты ведут себя мирно.

По данным немецкого министра внутренних дел Томаса де Мезьєра (Thomas de Maiziere), ожидается, что на время проведения саммита в Гамбурге соберутся более восьми тысяч готовых к насилию радикально настроенных людей из ФРГ и других государств. В правительстве Германии призывают всех участников протестов воздержаться от любого насилия.

"Граница четкая: мирному протеста - так, насильственном протеста - нет", - отметил Томас де Мезьер в интервью изданию Bild am Sonntag,обнародованном в воскресенье, 2 июля.